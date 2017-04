«Siri usa WhatsApp». Basta acconsentire l’accesso all’applicazione e il gioco è fatto. Da oggi Siri permetterà di inviare messaggi WhatsApp con il solo comando vocale.

SIRI WHATSAPP: COME FUNZIONA

Con l’aggiornamento 2.17.20 dell’app di messaggistica c’è la compatibilità con l’interfaccia di controllo vocale di iPhone e iPad. Ora con Siri, identificando il destinatario, si potrà dettare il contenuto dei messaggi. L’assistente vocale è in grado non solo di inviare una comunicazione, ma anche di leggere a voce alta gli ultimi messaggi ricevuti, salvo però che questi non siano stati visualizzati. Basterà dire: «Ehi Siri, leggi l’ultimo messaggio su Whatsapp». Unico limite? Se il messaggio è una foto o un audio Siri ti dirà solo che tipologia è l’oggetto inviato e l’ora di ricezione. Bello no?

(foto copertina Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa)