La sorpresa della stagione al cospetto dei bianconeri. Sarà Juventus-Monaco la semifinale di Champions League 2016/2017. La squadra francese sta vivendo il suo momento magico in campionato, arrivando a essere un avversario più che credibile dello strapotere del Paris Saint Germain, finora indiscusso dominatore delle ultime edizioni della Ligue 1. Nell’altra semifinale, sarà derby di Madrid tra Real e Atletico.

JUVENTUS-MONACO, LA PRESENTAZIONE DELLA SFIDA

Calcio e fantasia per il tecnico portoghese Leonardo Jardim, l’ultimo in ordine di tempo della scuola lusitana che ha sfornato talenti in panchina. Filosofia semplice (“per vincere basta fare un gol in più degli altri”) e grande potenziale offensivo. La difesa è stata puntellata con l’acquisto dell’ex Torino Kamil Glik, letale anche in area di rigore avversaria e può contare anche sull’italiano Andrea Raggi. Entrambi, piccola curiosità, hanno fatto il loro esordio nel calcio che conta con il Bari.

Ma è in attacco che la squadra biancorossa sembra davvero irresistibile. Jardim ha ridato fiducia a un Radamel Falcao, potenziale fenomeno smarritosi nei sui giri intorno all’Europa e nei suoi tanti infortuni, che è riuscito a tornare utile alla causa della squadra. Ed è il nuovo Henry, Kylian Mbappé, a far stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati di calcio: con 5 reti in questa edizione della Champions League, viaggia sulle medie realizzative di Cristiano Ronaldo. In estate il suo cartellino si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro.

Il Monaco, partito dai preliminari di luglio, ha mietuto vittime eccellenti in questa edizione della Champions League: nell’ordine, Fenerbache, Villarreal, il Totthenam nei gironi, il Manchester City negli ottavi e il Borussia Dortmund nei quarti. In una doppia sfida che tutti ricorderanno per l’attacco al pullman della squadra tedesca. Della serie, neanche la paura riesce a fermare i terribili ragazzi del Principato.

LA FORMAZIONE TIPO DEL MONACO:

(4-3-3): Subasic; Sidibè, Raggi, Glik, Mendy; Fabinho, Bakayoko, Lemar; B. Silva, Falcao, Mbappè.

(FOTO: Serge Haouzi/Xinhua via ZUMA Wire)