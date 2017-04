Matteo Salvini ha twittato un commento favorevole a Marine Le Pen in reazione all’attentato di Parigi, costato la vita a un poliziotto. Ecco i due tweet del leader della Lega Nord in merito alla nuova azione terroristica contro la capitale francese, rivendita dall’ISIS, a soli tre giorni dalle elezioni presidenziali. Nel primo tweet Matteo Salvini allude al terrorismo islamico, per poi esclamare il suo sostegno a Marine Le Pen. Una reazione piuttosto imbarazzante, se si considera che il gesto criminale compiuto da un simpatizzante dell’ISIS è costato la vita a un poliziotto. Salvini invece sfrutta il dramma di un attentato per tifare per Marine Le Pen. Il sostegno del segretario leghista alla presidente del Front National è noto, e un attacco terroristico non sembra esattamente l’occasione più adatta per reiterare l’appoggio. Il secondo tweet sulla rivendicazione dell’ISIS può non esser apprezzato, ma almeno non è fuori luogo come il tifo per un candidato politico come commento di un attentato terroristico. Simili atti drammatici sono occasioni in cui ci si deve riunire, non dividere come capita, giustamente, tra le diverse opzioni politiche presenti alle elezioni, in questo caso le presidenziali francesi.

