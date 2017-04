Attacco a colpi di kalashnikov sugli Champs Elysées: morto agente e un assalitore

Un uomo armato di Kalashnikov ha aperto il fuoco introno alle 21 nel cuore di Parigi sugli Champs Elysees davanti alla sede del grande magazzino ‘Marks & Spencer‘. Un agente di polizia è stato ucciso e due sono rimasti gravemente feriti. Il killer è stato a sua volta neutralizzato ma secondo testimoni locali citati dai media francesi un secondo aggressore sarebbe riuscito a darsi alla fuga. Sul viale che attraversa il cuore di Parigi dall’Arco di Trionfo a place de la Concorde ci sono decine di mezzi della polzia. Sono presenti anche le forze speciali della polizia e della gendarmeria, Bri e Bsi. Al momento non si è in grado di fornire le generalità esatte dell’attentatore. Gli agenti stanno ponendo la zona in sicurezza.

ATTACCO A PARIGI: METRO CHIUSE

Le stazioni della metro George V, Franklin Roosevelt e Champs Elysees-Clemencedau sono state chiuse per ragioni di sicurezza. La natura dell’attacco non è stata ancora accertata e fonti degli inquirenti affermano che “nessuna pista è esclusa”. La modalità e l’arma usata fanno ipotizzare anche la matrice del terrorismo. In Francia tra 3 giorni si svolge il primo turno delle elezioni presidenziali. Solo due giorni fa due uomini sono state arrestati a Marsiglia perché sul punto di preparare un attentato. La rete Bfmtv riferisce che le indagini sull’attacco sugli Champs Elysees a Parigi sono state affidate alla procura e alle forze anti-terrorismo per cui la pista dell’attentato terroristico – non ci si sbilancia al momento sulla matrice – è quella al momento su cui si indaga.

L’uomo prima di esere a sua volta eliminato era conosciuto agli 007 del Dgse, i servizi segreti francesi e della polizia. Lo riferisce la rete Bfmtv citando fonti degli inquirenti.

Champs Elysées: la dinamica dell’attacco

L’assalitore è sceso da un’auto sugli Champs-Elyse’es ed ha aperto il fuoco contro il furgone della polizia: questo quanto ha riferito il portavoce del ministero dell’Interno, Pierre-Henry Brandet. L’assalitore ha poi cercato di fuggire a piedi,prima di venire abbattuto.