Barcellona-Juventus: è meme Messi mania | GALLERY

Dal Daily Mail alla pagina di Calciatori Brutti. I meme con la caduta di Lionel Messi durante la partita tra Barcellona e Juventus hanno conquistato davvero tutti. Tranne il suo sfortunato protagonista, uscito dal campo con l’amaro in bocca per l’eliminazione dalla Champions League e con un profondo taglio sulla guancia.

Nel corso del primo tempo della super sfida del Camp Nou, terminata con uno 0-0 che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi alla semifinale della massima competizione continentale, il numero 10 del Barcellona è caduto in maniera scomposta dopo un contrasto aereo con Miralem Pjanic.

Da quel momento in poi, i social si sono scatenati, proponendo un numero davvero spropositato di meme. Dai montaggi con i guerrieri del wrestling che lo atterrano, a quelli con nelle crew dei ballerini di break dance, il malcapitato Messi compare in tutte le ricostruzioni. Memorabili anche quelle con i commenti del tipo “Quando mi sono dimenticato come ci si siede” o “Nulla cade come le stelle, tranne Messi al Camp Nou”.

LA GALLERY CON LA MEME MESSI MANIA

(FOTO: da calciatoribrutti.com)