Carmen Sandiego torna su Netflix

Carmen Sandiego potrebbe sbarcare su Netflix. La protagonista dei videogiochi anni Ottanta, conosciuta da noi grazie al gioco a quiz andato in onda sui canali RAI nei primi anni Novanta, sta per tornare. Sì, ci manca.

CARMEN SANDIEGO NETFLIX PENSA A UN REBOOT CON GINA RODRIGUEZ

Netflix, a quanto sembra, punterebbe al reboot, scegliendo come doppiatrice Gina Rodriguez, Golden Globe grazie al ruolo in Jane the Virgin, serie TV trasmessa in Italia da Netflix. Si tratterebbe di una serie animata, il cui debutto, di 20 episodi, è stilato per il 2019.

Il personaggio di Carmen è una bella scommessa. La donna spagnola, ladra a capo della VILE, ha una sua morale. Carmen, nonostante il suo passato, diventa un’investigatrice per conto dell’agenzia ACME.