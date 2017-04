Le auto inquinano sempre meno. Ma nel 2016 la riduzione di emissioni è stata troppo bassa

I dati delle emissioni di sostanze inquinanti delle auto segnalano una tendenza positiva ma non del tutto rassicurante. Le vetture nuove vendute nell’Unione Europea risultano infatti sempre più efficienti nel ridurre la quantità di CO2. Ma nel 2016 è stato registrato il miglioramento annuale più basso dell’ultimo decennio.

LEGGI ANCHE > La prima sentenza che certifica il nesso tra uso del cellulare e tumore al cervello

INQUINAMENTO, NEL 2016 BASSA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AUTO NUOVE

Stando ai numeri provvisori pubblicati oggi dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), lo scorso anno la riduzione del quantitativo di anidride carbonica per km è stata di 1,4 grammi rispetto al 2015. Si tratta del «miglioramento annuale più basso registrato dal 2006 per le auto nuove vendute nell’Ue», ha fatto sapere l’Aea. Le emissioni medie di CO2 delle nuove vetture nel 2016, secondo l’Agenzia, sono state di 118,1 grammi di CO2 per km, diminuite di oltre 22 grammi di CO2 rispetto al 2010 (-16%). «Rispetto al 2016 – dice l’Agenzia europea - i miglioramenti annui dell’efficienza dei veicoli dovranno aumentare in modo significativo in ciascuno dei prossimi cinque anni per raggiungere l’obiettivo di emissioni medie da 95 grammi di CO2 per km entro il 2021».

(Foto da archivio Ansa. Credit: Daniel Friederichs / dpa)