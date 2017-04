Netflix: tutte le novità di Maggio

A maggio gli amanti di Netflix non si annoieranno di certo. La piattaforma più vista degli ultimi anni è pronta per sfornare altre chicche che terranno gli abbonati inchiodati davanti lo schermo. Sarà il mese di grandi ritorni degli originali Netflix, da Master of None a Sense8. Ecco tutte le novità più sorprendenti che scopriremo all’interno del catalogo di streaming a maggio:

Sense 8 seconda stagione disponibile dal 5 maggio.

Tornano gli otto personaggi connessi in città diverse del mondo, nati dalla mente brillante delle sorelle Wachowski.

Master of None , la seconda stagione disponibile dal 12 maggio

Chi ama il comico statunitense Aziz Ansari ha motivo di festeggiare: eccolo di ritorno nei panni dell’irrequieto Dev. Stavolta lo sfondo delle sue vicende non è più New York, ma la nostra Modena. Si avete capito bene.

Anna la prima stagione disponibile dal 12 maggio.

Storia tratta dal romanzo canadese di Lucy Maud Montgomery, la serie racconterà le vicende della piccola orfana Anna.

Unbreakable Kimmy Schmidt la terza stagione disponibile dal 19 maggio

La serie della grande Tina Fey, con la ventinovenne nota per il suo umorismo brillante e stralunato, ma anche per l’intelligente capacità di emancipare la figura della “vittima” dal ruolo di creatura monodimensionale e commiserabile

Bloodline la terza stagione disponbile dal 26 maggio

Il progetto che ha come protagonista una famiglia costretta ad affrontare il proprio passato drammatico.

NETFLIX USCITE: FILM IN ARRIVO A MAGGIO

Dal 1° maggio arriverà sulla piattaforma un classico come Taxi Driver con Robert De Niro. Lo stesso giorno approderà anche The Imitation Game, pellicola con Benedict Cumberbatch nella storia di un genio moderno come Alan Turing.

Last but not least ci sarà Selma, disponibile dal 12 maggio. Il film che tratta il coraggioso cammino di Martin Luther King verso il Voting Rights Act del 1965. Chiudiamo con l’attesa commedia che vede protagonista Brad Pitt, intitolata War Machine, in uscita il 26 maggio.

(Credit Image: ANSA-Zumapress. © Carlos Osorio/The Toronto Star via ZUMA Wire)