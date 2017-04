Trump vorrebbe incontrare papa Francesco nella sua imminente visita in Italia. Il presidente degli Stati Uniti farà il suo primo viaggio ufficiale in Europa dopo l’insediamento, partecipando al G7 di Taormina previsto a fine maggio. Durante la sua permanenza in Italia Donald Trump potrebbe recarsi in Vaticano per un’udienza col pontefice, come scrive il Wall Street Journal. Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha rimarcato come un incontro col papa sarebbe un grande onore per il presidente degli Stati Uniti. L’incontro con il pontefice diventerebbe probabilmente la notizia più importante del primo viaggio europeo di Donald Trump, che parteciperà a un vertice Nato a Bruxelles e poi al G7 di Taormina. Un’udienza tra un pontefice e un presidente statunitense non è un evento raro nella storia: già 11 capi di stato americani hanno incontrato il papa. La differenza che renderebbe particolarmente significativo questo incontro è la polemica che c’è stata tra Trump e Francesco durante le primarie repubblicane. Durante la sua visita in Messico il pontefice aveva definito non cristiana la posizione di chi voleva costruire un muro per fermare i migranti alla frontiera con gli Usa, una delle promesse più importanti della campagna presidenziale di Donald Trump. In precedenza il candidato del Gop aveva polemizzato con Francesco per il suo impegno contro il riscaldamento globale. Trump aveva risposto in modo duro al papa per aver messo in dubbio la sua fede, per poi correggere la dichiarazione e dichiararsi un ammiratore del pontefice. L’elettorato religioso negli Stati Uniti è orientato verso i Repubblicani, anche tra i cattolici, e una polemica dura contro un papa è sconsigliabile. Trump e Francesco rappresentano in questo momento due polarità del sistema politico e istituzionale dell’Occidente. Il presidente americano ha posizioni molto dure contro l’immigrazione, in particolare quella proveniente dai Paesi islamici, mentre il pontefice ha più volte espresso la necessità di scegliere l’accoglienza verso chi scappa da guerre e miseria.

Foto copertina: ANSA-ZUMAPRESS