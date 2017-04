Report chiude? Al momento questa prospettiva non sembra realistica. Le polemiche originate dal servizio sui vaccini andato in onda nella puntata di lunedì 17 aprile sono state così accese, anche a livello politico, che avevano spinto il M5S a lanciare un hashtag contro la prospettata chiusura di Report. I 5 Stelle avevano definito lo stop alla trasmissione come un gesto eversivo, da contrastare con il boicottaggio del canone, particolarmente impervio ora che è pagato con la bolletta della luce elettrica. La presidente della Rai, Monica Maggioni, ha però escluso che Report possa essere chiusa. La ex conduttrice del TG1 ha assicurato sul futuro della trasmissione, anche se ha rimarcato come sia doveroso interrogarsi sul valore giornalistico e sugli effetti di un servizio come quello trasmesso sul vaccino contro il papilloma virus. Matteo Renzi ha altresì dichiarato durante la sua intervista a Matrix che il PD non chiederà la chiusura di Report. Una rassicurazione che segue il post su Facebook in cui aveva definito la polemica del M5S un’arma di distrazione di massa, per oscurare le posizioni scettiche dei 5 Stelle sui vaccini. La nuova stagione di Report è iniziata in mezzo a molte polemiche. La puntata sul salvataggio dell’Unità da parte del gruppo Pessina e i possibile legami con affari conclusi con l’Eni ha generato molte critiche, mentre la trasmissione su cinema e vaccini ha suscitato se possibile ancora più polemiche. Roberto Benigni ha querelato Report per la parte relativa agli studi di Papigno, e il servizio di Alessandra Borella sui vaccini e le possibili conseguenze negative per la salute ha generato prese di posizioni molto dure contro la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci.