Tutti pazzi per il franchising

Gli imprenditori italiani guardano al franchising come una strada interessante per creare nuovo valore, ma soprattutto per accrescere il fatturato dell’azienda. I vantaggi sono concreti e sono tanti coloro che, o con un’attività già avviata o con il sogno di un’attività propria nel cassetto, ricorrono a questa formula.

I numeri ad oggi rivelano che le reti in franchising che operano in Italia sono oltre 1000 con un fatturato totale di quasi 24 miliardi di euro (dati Assofranchising). Il riconfermato presidente della medesima associazione riporta che il franchising in Italia copre ancora un mercato ridotto rispetto agli altri Paesi europei e ai grandi Paesi del mondo dove supera anche il 38%. E continua affermando che ci sono ampi margini di sviluppo, considerando il successo dei sistemi distributivi di rete e la trasversalità del fenomeno in Italia che abbraccia una fascia di aspiranti imprenditori in gran parte di età compresa tra i 25 e i 45 anni e dove più del 39% sono donne (Corriere della Sera indagine Doxa 2016).

L’EVENTO ORGANIZZATO PER FUTURI IMPRENDITORI DI FRANCHISING

A tal proposito Open Day Franchising, l’evento itinerante tutto italiano, costituisce un’ottima occasione per poter prendere spunto e fare quel salto per mettersi in proprio e avere la giusta gratificazione e realizzazione personale. Dopo il successo del Tour che ha visto le tappe di Bari e Napoli, l’evento arriva a Roma il 22 aprile 2017.

La giornata è dedicata alla comprensione del sistema in generale, all’orientamento, rivolto alla conoscenza delle proprie attitudini imprenditoriali, alle opportunità grazie alla conoscenza diretta di Franchisor selezionati. Elemento chiave di questa giornata sarà la possibilità di incontrare di persona franchising di Categoria, con i quali avere il tempo e gli strumenti per conoscersi imprenditorialmente. Tra le categorie professionali selezionate vi sono Digital Marketing, Sartoria, Streetfood, Assistenza domiciliare.

In Italia, ad oggi, non esiste nessun altro evento itinerante capace di far incontrare face to face gli utenti con i protagonisti del mondo del franchising; questo è un l’elemento di rilievo e una ottima ragione per dar voce all’aspirante businessman che è in voi.

(FOTO: Photo: Roland Weihrauch/dpa)