Pirati dei Caraibi, guarda un po’ chi si rivede: Keira Knightley è di nuovo nel cast

L’avevamo lasciata mentre si prendeva cura del figlio, nel terzo capitolo di Pirati dei Caraibi (Ai confini del mondo), esattamente dieci anni fa. Oggi, dopo l’uscita del trailer del quinto film della saga Disney – La vendetta di Salazar – si ha la conferma che Keira Knightley tornerà a far parte del cast della pellicola, in uscita nelle sale di tutto il mondo il prossimo 24 maggio.

L’attrice, che interpreta il ruolo di Elizabeth Swann, fa registrare il suo atteso ritorno, così come Orlando Bloom. Entrambi avevano rinunciato a girare il quarto episodio di Pirati dei Caraibi, lasciando un vuoto incolmabile in tutti gli appassionati del genere. L’anticipazione viene fuori da un frame del trailer, sottotitolato in giapponese, che da qualche ora è comparso sul web.

IL TRAILER DI PIRATI DEI CARAIBI 5 – LA VENDETTA DI SALAZAR

LA TRAMA DI PIRATI DEI CARAIBI 5 – LA VENDETTA DI SALAZAR

La vendetta di Salazar, oltre al canonico trio Keira Knightley, Orlando Bloom e Johnny Depp, si arricchirà anche della presenza di Javier Bardem. La trama vede per l’ennesima volta il capitan Jack Sparrow (interpretato proprio da Johnny Depp) nei guai fino al collo, vittima di una congiura di pirati fantasma, guidati dal temibile Salazar: questi vogliono eliminare tutti i bucanieri ancora attivi sulla terra.

Per fermarli, Jack avrà bisogno di recuperare il tridente di Poseidone. Tra alleanze insolite, colpi di scena annunciati, azioni spericolate e un finale a sorpresa, il nuovo capitolo della saga Disney è pronto a sbarcare nelle sale. Nel cast, oltre ai volti storici del film e alla novità Javier Bardem, ci sarà spazio anche per molte conferme e altre novità: da Kaya Scodelario, a Brenton Thwaites, passando per Golshifteh Farahani, Geoffrey Rush, Kevin R. McNally e Stephen Graham.

(FOTO: PETER MOUNTAIN – ANSA ARCHIVIO)