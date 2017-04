Antonia Klugmann è il nuovo giudice di Masterchef. Nel talent culinario arriva per la prima volta una donna a giudicare gli altri cuochi, prendendo il posto di Carlo Cracco, che era diventato volto simbolo del programma di Sky. Antonia Klugmann arriva a Masterchef dopo che era già stata ospite della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italia nella finale della quinta edizione. Accanto alla cuoca, per la settimana edizione del cooking show di maggior successo della TV italiana,sono stati confermati i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Antonia Klugmann, come rimarca il comunicato stampa di Masterchef, porta all’interno del programma il suo amore per la qualità , il fortissimo legame con il territorio regionale e di confine e l’attenzione per le materie prime, con una cucina che si nutre anche molto dei ricordi e della sua storia personale, attraverso un percorso che trova grande ispirazione nella natura. I piatti di Antonia Klugmann nascono in modo frequente dal raccolto di un orto e di un frutteto che la cuoca cura personalmente. Dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Milano Antonia Klugmann ha decido di diventare chef, arrivando nel 2017 a esser selezionata come cuoca dell’anno nella guida dei ristoranti d’Italia elaborata dall’Espresso. Il primo ristorante di Antonia Klugmann è stato aperto a Pavia di Udine, e per due anni è stata chef nel ristorante stellato Venissa. Nel 2015 il suo ristorante L’Argine, a Vencò, provincia di Gorizia, ha conquistato la prima stella Michelin.

Foto copertina: profilo Facebook di Antonia Klugmann