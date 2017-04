C’è del tenero tra Joe Bastianich e Nadia Toffa?| FOTO

Joe Bastianich è stato pizzicato dai fotografi di Chi in dolce compagnia con la conduttrice de “Le Iene” Nadia Toffa.

Lo chef e Nadia stavano passeggiando nel centro della romantica Verona.

Joe Bastianich, baci e abbracci con la Iena Nadia Toffa #joebastianich https://t.co/csZK9RUGAR pic.twitter.com/UpV0Ib1oBM — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 19 aprile 2017

Joe Bastianich e Nadia Toffa a passeggio per Verona

IL magazine si chiede se tra i due ci sia del tenero. Dopo una cena insieme in un locale veronese secondo Chi i due si sarebbero allontanati stretti in un abbraccio.

Eppure Joe risulta ancora ufficialmente sposato dal 1995 con Deanna Damiano anche se i rotocalchi hanno da sempre ricamato sulla sua vita privata. Toffa invece non ha mai parlato delle sue storie d’amore.

(foto copertina Masterchef Italia)