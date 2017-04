Fedez e Chiara Ferragi si sono lasciati? Il dubbio è venuto a molti dei loro follower quando hanno notato un particolare curioso su Instagram. La coppia, che ha documentato molti momenti della loro relazione sul social media, ha smesso di seguirsi, per poi riprendere. A distanza di pochi minuti prima Fedez ha iniziato a seguire di nuovo Chiara Ferragni, che poi ha fatto la stessa cosa nei confronti del fidanzato. Il particolare curioso ha fatto sospettare una possibile rottura. Ai tempi dei social media quando una coppia finisce può capitare che si tolga l’amicizia su Facebook così come si compia il defollowing su Instagram o Twitter. I sospetti su una possibile rottura tra Ferragni e Fedez sono stati aumentati dalla mancanza di foto in comune dei due sui rispettivi profili social. Chiara Ferragni è al festival di Coachella, in California, e posta immagini dove è da sola oppure in compagnie di amiche. Fedez non è con lei, e nell’ultima settimana non ci sono più foto condivise che li ritraggono insieme.

L’ultima è questa, e per molte persone sembra che si tratti dell’ultima testimonianza di un amore che ha incuriosito molti italiani. La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe un’oggettiva sorpresa, visto che nelle settimane scorse la coppia aveva espresso più volte il loro amore. Fedez e Chiara Ferragni avevano posato nudi per un’intervista su Vanity Fair doveva parlavano di matrimonio, mentre sul Corriere della Sera il cantante aveva dichiarato poche settimane fa di pensare a una vita assieme con la sua fidanzata.