I 4 bambini con il saio della Prima Comunione sulla jeep di Papa Francesco | FOTO

Stamattina quattro bimbi, due maschi e due femmine, sono saliti sulla jeep scoperta di Papa Francesco. Appena giunto in piazza San Pietro per l’udienza generale il Pontefice ha fatto un giro in macchina tra la folla. I ragazzi indossano tutti il saio bianco della prima comunione. La prima udienza generale dopo la Pasqua si svolge oggi, durante una giornata con temperature molto rigide e vento di tramontana. E infatti il Papa ha rispolverato il cappotto.

(Foto da archivio Ansa)