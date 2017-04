Belen Rodriguez: «Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci»

Stano uscendo in queste ore le anticipazioni su “Chi” dell’intervista doppia tra Belen Rodriguez e Simona Ventura, che saranno protagoniste, a maggio su Canale 5, della seconda edizione di “Selfie”.

Selfie è un programma che aiuta le persone nel loro aspetto fisico. Belen si racconta al settimanale senza esitazioni: «Ho sempre goduto nel vedere le donne diventare più belle, e vale anche per gli uomini. Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza».

Belen ricorda le litigate con il suo ex Borriello mentre ripercorre le sue tappe di carriera con Simona Ventura: «Finivo sempre a fare il giro dell’isolato con la mia macchina comprata a rate. Vedi come sono cambiata, ora sono io che mando via la gente…scherzo! (ride, ndr)».

BELEN LA CHIRURGIA E GLI UOMINI

E il rapporto Belen chirurgia estetica? «Pensano tutti che sia rifatta da capo a piedi! Confesso che ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente. A 21 anni ho rifatto il seno perché ero nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei».

E infine aggiunge: «Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto (…) In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18».

