Come finirà Barcellona-Juve secondo i bookmaker

Come finirà Barcellona-Juve? È una domanda che si chiedono milioni di tifosi bianconeri e tanti appassionati di calcio alla vigilia dell’attesissima partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Fornire una risposta esatta è impresa ardua anche per i più esperti scommettitori. Ma le quote dei bookmaker ci regalano chiare indicazioni sulle possibilità che hanno le due squadre di vincere il match e di accedere alle semifinali.

BARCELLONA-JUVE, BIANCONERI FAVORITI PER IL PASSAGGIO DEL TURNO

Ebbene, ad osservare le quote delle agenzie che raccolgono puntate sugli eventi sportivi è evidente che, dopo il successo per 3 a 0 nell’incontro casalingo di andata, la squadra di Massimiliano Allegri ha maggiori chance di passare il turno. Nettamente favoriti per la partita del Camp Nou sono comunque i padroni di casa. La vittoria dei blaugrana è quotata, considerando le cifre di Eurobet, a 1,55 (1,55 euro incassati per ogni euro scommesso) contro il 4,50 del pareggio e il 5,85 del successo della Juventus.

BARCELLONA-JUVE, 2-1 RISULTATO PIÚ PROBABILE

I bianconeri in teoria dovrebbero passare il turno grazie anche all’elevata possibilità di segnare una rete. Il gol (almeno un gol) realizzato da Gonzalo Higuain e compagni è quotato, sempre da Eurobet, a 1,39. Il non gol invece, meno probabile, è fissato a quota 2,70. Con una rete realizzata la Juve dovrebbe subirne addirittura 5 per essere eliminata. Impresa che a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio appare quasi impossibile. Basta pensare che il 4-0 in favore del Barcellona (che varrebbe la qualificazione per gli spagnoli) viene quotato a 21,00. E il 4-1 (che premierebbe invece i bianconeri) a 19,00. Il risultato esatto più probabile è il 2-1, quotato da Eurobet a 7,75 e vicino al 2-0, a quota 8,50.

BARCELLONA-JUVE, MESSI ATTACCANTE PIÚ PERICOLOSO

Per quanto riguarda il numero di reti realizzate durante Barcellona-Juve, è più probabile che le segnature si fermino a 3 (la quota in questo caso è 4,10) e non a 2 (4,40) o a 4 (4,60). È probabile anche che il risultato si blocchi nel primo tempo: la quota per l’assenza di gol nei primi 45 minuti di gioco è 3,85 ma 2,60 per una marcatura e 3,55 per due reti. E chi sarebbero gli autori delle reti? Come primo marcatore Leo Messi è favorito (3,50 secondo Eurobet) su Luis Suarez (4,50), Neymar (5,50) e Paco Alcacer (6,00). Seguono i tre attaccanti della Juve: Higuain (7,50), Paulo Dybala (9,00) e Mario Mandzukic (13,00). Non ci resta che attendere.

(Foto: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO)