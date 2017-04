Le note dei Queen, insieme alla voce di Adam Lambert, risuoneranno a Casalecchio (Bologna), nell’unica data italiana del loro tour europeo 2017. Brian May e Roger Taylor, chitarrista e batterista dello storico gruppo britannico, accompagnano il vocalist dal 2012. La data da cerchiare in rosso sarà il 10 novembre: il gruppo concluderà una lunga serie di tappe estive in nord America e poi si concederà una coda di tour in Europa.

LA LOTTA CONTRO IL SECONDARY TICKETING

Il concerto di Casalecchio sarà anche l’occasione del debutto del biglietto nominale. Per combattere il secondary ticketing, dopo la decisione dell’Antitrust di multare l’agenzia di vendite online TicketOne, la pratica farà la sua prima comparsa in Italia per un evento di carattere musicale. La vendita partirà il 21 aprile (dalle ore 10), mentre i fan club hanno un diritto di prelazione che scatta già a partire dalle 10 di domani.

Soltanto chi avrà il proprio nome sul biglietto, quindi, potrà ascoltare brani che hanno fatto la storia della musica come Somebody to love o Who Wants to Live Forever: non sarà soltanto l’acquirente a intestarsi la transazione, ma ogni singolo biglietto dovrà corrispondere a uno spettatore in carne ed ossa. Stop, quindi, alla vendita di pacchetti di biglietti intestati a una sola persona e che possono essere rivenduti (sempre online o in altri canali) a prezzi maggiorati: ogni operazione potrà riguardare un numero massimo di quattro biglietti.

LO SHOW DEI QUEEN E DI ADAM LAMBERT

Un’occasione imperdibile per gli appassionati e per i cultori della musica dal vivo. Un po’ per la prima volta di una pratica che farà la storia dei concerti in Italia, un po’ per lo spettacolo suggestivo promesso dalla produzione del tour. I Queen e Adam Lambert, per l’edizione 2017 del loro show, hanno messo in piedi delle grandi novità per celebrare i quarant’anni dello storico album News of the world (che include brani celebri come We Will Rock You, We Are the Champions e Spread Your Wings), sfruttando non solo grandi trovate armoniche, ma anche un design all’ultimo grido.

(FOTO: ANSA/ MATTEO BAZZI)