Chi ha intenzione di parlare male di Napoli e dei napoletani dovrà d’ora in poi fare molta, molta più attenzione. Perché si rischia una querela da parte del Comune. Chi esprimerà un giudizio che lede, diffama o offende la città partenopea rischia infatti di essere segnalato allo sportello online ‘Difendi la città’. Ad avvisare della nuova iniziativa è il sito del Comune amministrato dalla giunta di Luigi de Magistris, dove si legge:

«Da tempo ma sempre più spesso si assiste ad una narrazione distorta ed a volte diffamatoria della Città di Napoli rendendola oggetto di pregiudizi, stereotipi e dannose generalizzazioni. In riferimento alle attività promosse nell’ambito della delega Napoli Città Autonoma, il Comune istituisce lo sportello online “Difendi la Città”, per raccogliere le segnalazioni dei cittadini napoletani relative alle offese contro Napoli, chiedendo attraverso gli uffici comunali interessati precisazioni ed apposita rettifica ma eventualmente avviando, previa attenta valutazione dell’Avvocatura comunale, iniziative legali per tutelare la dignità del territorio, l’immagine e la reputazione della città di Napoli e del popolo partenopeo».