Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco: probabili formazioni

Manca davvero pochissimo per il secondo atto del quarto di finale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Gli spagnoli, già vittoriosi nella gara d’andata fuori casa con il punteggio di 2-1, cercheranno di ottenere la qualificazione alle semifinali davanti al pubblico del Santiago Bernabeu. Al contrario, i tedeschi guidati da Carlo Ancelotti dovranno provare la rimonta, dopo il match dell’Allianz Arena, buttato via nel secondo tempo.

COME ARRIVA IL REAL MADRID

I blancos di Zinedine Zidane si giocheranno il passaggio del turno con la formazione titolare, salvo Gareth Bale. Il giocatore gallese, infatti, continua ad avere una condizione fisica estremamente precaria in quest’ultimo periodo e non dovrebbe scendere in campo. Per il resto, il Real Madrid dovrebbe proporre gli stessi effettivi che hanno battuto il Napoli nella doppia sfida degli ottavi di finale, con Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta nel match di andata) a guidare l’attacco composto da Karim Benzema e Isco.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO

Il Bayern Monaco, invece, non potrà risparmiarsi. I bavaresi sono costretti a ribaltare il risultato e dovranno cercare di fare la partita sin dalle sue battute iniziali. Carlo Ancelotti potrà contare sul rientro della sua punta Robert Lewandoski. Non ci sarà, invece, Javi Martinez squalificato dopo la follia dell’Allianz Arena (due cartellini gialli in tre minuti). In mediana, spazio ad Arturo Vidal, protagonista in positivo e in negativo della sfida d’andata, con un gol fatto e un rigore sbagliato. A centrocampo, ballottaggio Xavi Alonso-Thomas Muller, con il primo favorito rispetto al secondo.

Il fischio d’inizio sarà alle 20.45. Il match verrà trasmesso su Premium Sport e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-BAYERN MONACO

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Vidal, Xabi Alonso; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Carlo Ancelotti.

(FOTO: Philippe Ruiz/Xinhua via ZUMA Wire)