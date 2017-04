Alessandro Di Battista diventa papà. La notizia è stata semiufficializzata dallo stesso deputato, in un’immagine condivisa sui suoi sempre seguitissimi social media. Su Instagram e su Facebook Di Battista ha condiviso una foto in cui ha augurato ai suoi milioni di fan e follower una buona Pasquetta. Nell’immagine, accanto agli amici con cui ha condiviso il tradizionale pranzo del lunedì dell’Angelo, si vede Alessandro Di Battista abbracciato alla fidanzata Sahra.

La compagna di Di Battista si tiene la pancia, classico gesto di una donna incinta. La vita sentimentale del deputato M5S, uno dei politici più popolari in Italia, è da tempo seguita con attenzione. Alessandro Di Battista aveva ufficializzato la sua frequentazione con Sahra alcuni mesi fa, per rompere l’assedio di giornalisti e fotografi che continuavano a seguira Sahara per riprenderla insieme a lui.

LEGGI ANCHE> Alessandro Di Battista e la fidanzata Sahra su Instagram

A pochi mesi dall’annuncio della relazione Di Battista, che sta per compiere 39 anni, diventa così padre. Sinceri congratulazioni dalla redazione per una notizia così bella.