Belén Rodriguez è una showgirl e modella molto seguita sui social media. Su Instagram e Facebook la trentenne argentina è seguita da milioni di fan. Merito anche di foto in cui spicca la sua bellezza, indiscutibile e molto apprezzata. Per Pasqua Belén ha deciso di ricordare a tutti il segreto del suo fascino, svelandosi anche in un’immagine senza veli.

La showgirl ha posato nuda in una vasca di bagno. La foto ha attirato la curiosità di centinaia di migliaia di persone, che probabilmente mentre seguivano la Santa Messa su Rai 3 officiata da Papa Francesco cliccavano il tasto like su un altro esponente della comunità argentina molto apprezzato in Italia. Belén è popolarissima nel nostro Paese, e dopo aver illuminato la vigilia di Pasqua con la foto nuda in vasca ha allietato ulteriormente la domenica con altre due foto in bikini.

La prima, estremamente sensuale, la ritrae in un’immagine scura: il buoi sembra nascondere un’altra nudità, visto come i due pezzi del costume si notano con uno sguardo attento, sopratutto per quanto riguarda la parte superiore.

La foto in bikini è ripresa in un successivo scatto sotto la piena luce del sole. Anche in questo caso sono esaltate le forme perfette di Belén Rodriguez. Scorrendo sul suo profilo Instagram si nota come da un po’ di tempo la modella argentina non condivideva foto così sensuali. Molti italiani hanno indubbiamente apprezzato.

Foto copertina: profilo Facebook di Belén Rodriguez