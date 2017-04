Emma Marrone ha sostituito Morgan come coach artistico della squadra dei Bianchi di Amici 16. La cantante pugliese ha preso così il posto dell’artista lombardo, al secolo Marco Castoldi, che nei giorni scorsi aveva abbandonato il programma TV polemizzando in particolar modo contro Maria De Filippi e Mediaset. Morgan aveva definito una finzione la lite coi ragazzi dei Bianchi alla base del suo allontanamento dal programma, deciso dalla conduttrice dopo aver constatato il difficile rapporto del coach artistico con alcuni partecipanti ad Amici 16 del gruppo dei Bianchi. Da giorni si faceva il nome di Emma Marrone come sostituito di Morgan: curiosamente, il cantante l’aveva invitata a svolgere il ruolo di coach in una puntata di alcune settimane fa. A differenza del cantante che aveva fondato i Bluvertigo, gruppo rock italiano, Emma Marrone è molto legata ad Amici. La cantante pugliese aveva vinto l’edizione del 2009 del programma, e il suo legame con Stefano De Martino, ballerino del programma, era stato al centro delle cronache rosa, per poi esplodere quando il suo fidanzato si è messo assieme a Bélen Rodriguez. Nel 2012 Emma Marrone era tornata ad Amici per partecipare all’edizione poi vinta da Alessandra Amoroso, appena dopo aver conquistato il Festival di Sanremo. Il ritorno di Emma ad Amici è stato annunciato alla fine della trasmissione di sabato scorso, dopo che un Rvm aveva svelato come due ragazzi dei Bianchi, Shady e Mike, avessero comunicato a Maria De Filippi l’impossibilità di proseguire sotto la guida di Morgan. Il cantante era stato poi querelato da Mediaset per gli sfoghi su Facebook dopo l’addio ad Amici 16, dove aveva attaccato l’azienda.

Foto copertina: profilo Facebook di Emma Marrone