Meteo Pasquetta, le previsioni del tempo per lunedì 17

Meteo Pasquetta, previsioni del tempo per lunedì 17 aprile. Ne abbiamo già parlato tre giorni fa: per l’atteso giorno festivo che segue la Pasqua si prevede sole in quasi tutta Italia. Le informazioni degli esperti delle ultime ore lo confermano: il cielo sereno sarà prevalente, anche se non mancheranno piogge.

METEO PASQUETTA, PREVISIONI TEMPO LUNEDÌ 17

Il sito Ilmeteo.it sottolinea che «alcuni settori risulteranno più instabili di altri». Nel corso del pomeriggio potrebbero verificarsi fenomeni instabili sui settori alpini del Triveneto, sul basso Lazio, e a carattere sparso sui monti di Campania, Molise, Abruzzo. In quest’ultima regione, in particolare, è possibile anche un temporale mattutino. In tutte le altre zone della penisola non sono previste precipitazioni.

Sempre secondo Ilmeteo.it in montagna e sopra i 100 metri di altitudine «avremo una mattinata gelata con temperature sotto lo zero di qualche grado, sia sulle Alpi che sugli Appennini». «E torna anche la neve, date le basse temperature tutte le località del Triveneto sopra i 1300 metri di quota potranno vedere i fiocchi cadere». Le temperature previste sono in leggero calo in tutte le regioni. Per quanto riguarda poi le coste il clima dovrebbe essere fresco e un po’ ventoso al Nord, mite al Sud.

Il sito 3bmeteo conferma piogge in poche zone: «Qualche acquazzone sul basso Tirreno in attenuazione». «Prevale – si spiega – il sole altrove stante la pressione in aumento. Tuttavia un po’ di nubi al mattino si avranno su Adriatiche e parte del Nord, mentre al pomeriggio si potranno innescare acquazzoni qua e là sull’Appennino e sulle Alpi orientali. Clima più fresco e ventoso, specie su Adriatiche e Sud».

(Foto da archivio Ansa)