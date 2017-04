Flavio Briatore ha smentito sul suo profilo Instagram la crisi con Elisabetta Gregoraci. Il manager di Formula 1 ha scritto questo post in merito al gossip delle ultime settimane, che indicava come probabile la rottura di una delle coppie più famose d’Italia.

La crisi sembrava esser nata proprio su Instagram, dopo un ambiguo post scritto da Elisabetta Gregoraci. La moglie di Briatore aveva scritto

Tutto lì, nel cuore. Tutto ciò che non sono più riuscita a stringere tra le mani, perché ho perso, perché non c’è più. Tutto lì, nel cuore dove nessuno me lo potrà strappare