Protesta dei portuali di Gioia Tauro, autostrada Salerno Reggio Calabria bloccata

Autostrada Salerno Reggio Calabria bloccata per una protesta dei portuali di Gioia Tauro. Sono circa duecento i lavoratori in sciopero contro in tagli decisi dalla Mct. I portuali hanno occupato l’autostrada Salerno Reggio Calabria inizialmente in direzione Nord, poi anche in direzione Sud. Il blocco è stato attuato all’altezza dello svincolo di Gioia Tauro.

PROTESTA PORTUALI GIOIA TAURO, AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA BLOCCATA

I lavoratori e sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sul, che hanno proclamato un’astensione dal lavoro per i prossimi dieci giorni, chiedono un incontro urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e alla Presidenza del Consiglio. Sul posto del blocco presente la polizia di Stato.

(Foto da archivio Ansa)