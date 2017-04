Un finto Morgan ha chiamato il Corriere della Sera per rilasciare alcune dichiarazioni dopo l’abbandono (reale) del musicista alla trasmissione di Amici.

Uno straordinario Barty/Morgan, della trasmissione “Tutti pazzi per Rds” detta al redattore una lettera esclusiva da inviare alla conduttrice Maria De Filippi. Peccato però che il testo, non riconosciuto dal giornalista, riprenda fedelmente quello della nota canzone “Ohi Maria” degli Articolo 31…

