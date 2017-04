Alex Baroni è morto quindici anni fa. Il cantante, nato a Milano e morto a Roma in un tragico incidente stradale sulla sua motocicletta, è stato ricordato da moltissime persone sui social media. Il tributo più toccante è stato scritto da Giorgia sul suo profilo Facebook. La cantante ha scritto queste parole in ricordo di Alex Baroni, a cui è stata sentimentalmente legata prima della sua scomparsa.

Nel mio solito disagio mi unisco a chi oggi ricorda i 15 anni senza Alex Baroni con l’affetto del pubblico e degli amici e nel rispetto della sua famiglia, il ricordo di un artista e anima immensi, dalla voce irripetibile, ma è come fosse ieri.

Su Twitter Giorgia ha ricordato in modo diverso il suo ex fidanzato, ritwittando alcuni profili che avevano scritto tweet dedicati ad Alex Baroni.



Alex Baroni aveva raggiunto una notevole fama in Italia, dopo il suo esordio al Festival di Sanremo nel 1997. Il suo brano in gara, Cambiare, è stato uno dei pezzi di maggior successo di quell’edizione, e la voce di Alex Baroni aveva conquistato critica e pubblico per la sue notevoli qualità artistiche. Nel 1997 il cantante inizia la sua relazione con Giorgia Todrani, una delle artisti più note del panorama musicale italiane. Nel 1998 Alex Baroni conquista definitivamente il pubblico con la canzone Onde, probabilmente il suo maggior successo, e negli anni successivi consolida il suo successo di pubblico con nuovi album e tour in loro supporto. Il 13 aprile del 2002 Alex Baroni muore dopo un incidente in motocicletta verificatosi il 22 marzo sulla circonvallazione Clodia. La sua morte colpisce l’Italia, con numerosi tributi per un artista molto amato. Giorgia ha sempre riservato parole speciali per il suo fidanzato, morto in circostanze tragiche, evidenziando recentemente come la sua scomparsa l’avesse gettata nella disperazione, tanto da desiderare di esser deceduta con lui.