Vincitore dell’isola dei famosi 2017 è Raz Degan. L’ultima puntata del programma di Canale 5 si è chiusa col successo del fidanzato di Paola Barale, che ha battuto Simone Susinna nella sfida del televoto. Dopo i primi due arrivati ci sono le donne arrivate in finale: Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena. Simone Susinna ha vinto il primo televoto contro Malena, per partecipare alla finale contro gli altri concorrenti. La prima prova a coppie è stata vinta da Raz Degan ed Eva Grimaldi, e Susinna , che aveva perso partecipando insieme a Nancy Coppola, ha vinto ancora una volta il televoto accedendo così all’ultima sfida. Nella prova del fuoco il modello che aveva avuto una storia con Malena sull’Isola dei famosi 2017 vince un’altra volta, e al penultimo televoto vanno Degan e Grimaldi. L’ex modello israeliano prevale, così ponendo il primo tassello nella sfida del pubblico per la sua vittoria finale. Il trionfo di Raz Degan è stato seguito in studio con emozione da Paola Barale, la sua fidanzata, che l’ha immediatamente abbracciato e baciato dopo la proclamazione del risultato finale da parte di Alessia Marcuzzi. Durante la finale il ritorno di Stefano Bettarini in studio dopo aver fatto l’inviato sull’Isola dei famosi ha creato diversi momenti di imbarazzo. L’ex calciatore ha salutato Alessia Marcuzzi sollevandola di peso, alzandole anche la gonna con un gesto che ha suscitato ilarità e un po’ di stupore in studio. L’imbarazzo è invece diventato visibile quando l’opinionista del programma Vladimir Luxuria ha preso di mira Stefano Bettarini, chiedendogli come mai non avesse salutato la sua compagna, Dayane Mello. La modella brasiliana ha evitato con lo sguardo il suo (ex, a quanto pare ormai) fidanzato, mentre Bettarini ha svicolato dalla domanda di Luxuria. Pochi giorni fa l’ex calciatore ha criticato Dayane Mello per la sua superficialità, in un’intervista a Chi sembrata l’ufficializzazione della fine della loro relazione.

Foto copertina: profilo Facebook dell’Isola dei Famosi