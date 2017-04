Carlo Sibilia querela Enrico Mentana

L’onorevole M5S Carlo Sibilia ha querelato il direttore di Tg La7 Enrico Mentana. Ecco il post di Mentana sui social con l’annuncio di querela per diffamazione

Quando l’onorevole Sibilia troverà altri argomenti dialettici oltre la denuncia sarà un piccolo passo per un uomo e un grande passo per l’umanità, per usare le parole pronunciate da Neil Armstrong quando posò il piede sulla Luna. A meno che quella dello sbarco lunare non sia stata tutta una messinscena, come sostiene Sibilia (a lui non la si fa)

CARLO SIBILIA QUERELA MENTANA

Il post del giornalista sta diventando virale. «Mentana spero che fai la stessa cosa con chi ha rovinato l’Italia», commenta un utente. «e la luna», replica il direttore. Cosa è successo tra i due? Non molto tempo fa il giornalista si scontrò con il grillino, via twitter. «Quando gli indichi la luna, lo stupido vede solo la scia chimica», scrisse Mentana al tweet del deputato M5S. Carlo Sibilia, commentando la presenza di Mentana e dell’editorialista di Repubblica, Francesco Merlo, al programma In Mezz’ora, di Lucia Annunziata, twittò: «Tre giornalisti falliti si autointerrogano sui motivi del loro fallimento. Pubblicamente. Senza che nessuno glielo abbia chiesto #inmezzora». Ora lo scontro si sposta in aula. Sempre se la querela non verrà archiviata.