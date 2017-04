Pisa affitto negato a una coppia gay

Dopo l’affitto negato a una coppia gay di Torino Matteo denuncia al sito Spetteguless la propria storia.

Io e il mio ragazzo Davide stiamo cercando una casa in affitto per poter avere la nostra indipendenza e non essere troppo di peso alle nostre famiglie. Ci siamo quindi rivolti ad alcune agenzia della zona (Pisa) e una di queste ci ha esplicitamente detto che il proprietario di una casa che volevamo vedere si rifiuta di affittare a una coppia di uomini in quanto preferisce dare la casa ad una “famiglia tradizionale”