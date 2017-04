Fabriano, baciato dalla fortuna: disoccupato vince 2 milioni al Gratta e Vinci

Una vincita record a Fabriano, nelle Marche. Una decina di giorni fa – ma la notizia è stata diffusa soltanto in queste ore – un disoccupato quarantenne della cittadina famosa per le industrie della carta ha vinto quasi due milioni di euro con un Gratta e Vinci da cinque. La fortunata giocata è stata effettuata presso il Bar Centrale di Corso della Repubblica.

LA VINCITA RECORD A FABRIANO

“Lo conosciamo di vista – ha detto il titolare del bar -, ogni tanto passava di qui e tentava la fortuna. Era disoccupato e ora la sua vita è cambiata”. Il gestore del locale ha anche descritto con dovizia di particolari il momento del colpo di fortuna: “Ha posato la monetina ed è sbiancato, ha iniziato a sudare. Si è portato la mano alla fronte e per poco non sveniva”.

Il vincitore, ora, incasserà immediatamente 300mila euro. Poi, con la formula “Turista per sempre”, riceverà una rendita mensile di 6mila euro per 20 anni e un maxi premio finale di 100mila euro. La svolta di una vita in un giorno qualsiasi, insomma.

(FOTO: TONY VECE/ANSA /JI)