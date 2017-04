«C’è Adele a Milano». Lo scherzo con la sosia diventa virale | VIDEO

Adele arriva a Milano? Lo scherzo è stato organizzato dal duo “PauBoys” scatenando il panico nel centro milanese. Il gruppo ha fatto passeggiare la sosia di Adele nelle vie dello shopping.

Il tutto è stato ideato per dare visibilità a due aste benefiche della vera Adele per sostenere l’associazione White Mathilda che lotta contro la violenza sulle donne.

La cantante mette infatti all’asta l’ultimo disco “25″ AUTOGRAFATO dalla vera Adele e due biglietti per il concerto del 28/6 allo stadio Wembley di Londra.

guarda il video:

Se non sapete chi sono i PauBoys e le loro aste benefiche con vip della musica italiana. Qui vi raccontiamo tutto.

ARRIVA ADELE MILANO IN VISIBILIO: COSA FA IL DUO PAUBOYS

Tra le varie iniziative dei Pauboys c’è l’asta vip. Il duo rincorre le star famose (cantanti, attrici) facendo una diretta video e andandole a beccare mentre anche loro sono collegate per una diretta. Una delle ultime aste è quella lanciata con Arisa. L’artista ha messo in palio un suo rossetto. Tutte le aste sono disponibili su Charity Stars (startup italiana che mette all’asta per beneficenza memorabilia ed esperienze con i personaggi famosi). L’obiettivo dell’associazione White Matilda è quello di dar vita a una casa di prima accoglienza per le donne vittime di violenza.