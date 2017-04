Carlo Conti e gli insulti sulla sua pagina Facebook

Carlo Conti finisce a ko. Ha chiuso per qualche ora la sua pagina Facebook per colpa di troppi haters. A riferirlo è Bitchf che cita Dagospia. Cosa è successo? In pratica il conduttore ha postato una foto sul suo wall invitando a donare 2 euro per la ricerca. Sia mai. Il post è stato letteralmente sommerso di insulti. «Donali tu colorato di m***» o ancora un più carino «spero li spenda tu, in medicine».

Niente da fare, i compensi delle celebrità televisive fanno sempre scattare in modalità “buongiornissimo kaffèèè condividi se hai un cuore e sei indinniato” la maggior parte degli utenti di Facebook.

Dopo lo scandalo del compenso di Conti per il Festival di Sanremo e quello delle presunte trattative Mediaset dopo il taglio dei cachet Rai, Carlo Conti è stato più volte sommerso dai commenti d’odio degli haters che l’hanno spinto a chiudere la pagina Facebook.

A scatenare l’ultima indignazione popolare è stata la richiesta di Conti di donare 2 euro alla ricerca.

Giammai per il webete di Facebook: per quale motivo dovrebbero donare 2 euro quando lui guadagna milioni?

Detto, fatto.

Conti se n’è andato.

FONTE | Dagospia

guarda la gallery:



(Gli altri commenti su Dagospia)

Il conduttore è poi riapparso sui social con un video a sostegno del Moige contro ogni forma di bullismo.

Se vuoi conoscere altre curiosità sul gossip clicca qui.