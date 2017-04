Che tempo fa a Pasquetta? È una domanda che si pongono e si porranno in questi giorni milioni di italiani a trascorrere fuoriporta per una gita o un viaggio lunedì 17 aprile. Trovare una risposta attendibile basta consultare alcuni dei più noti e visitati siti di meteo. Secondo 3bmeteo.com nel weekend di Pasqua il tempo sarà sostanzialmente bello ma «sarà disturbato dal transito di un «impulso atlantico che darà luogo ad alcuni episodi instabili».

LEGGI ANCHE > A Pasqua chiude Uber. In Italia

METEO PASQUETTA, CHE TEMPO FA LUNEDÌ 17 APRILE

In particolare a Pasquetta l’impulso atlantico dovrebbe allontanarsi verso i Balcani e la giornata dessere «ben soleggiata quasi ovunque». Ma «non si esclude una residua variabilità sulla dorsale meridionale e sulle Prealpi orientali con il rischio di isolati temporali o rovesci pomeridiani». Si prevedono «temperature in lieve calo tra domenica e lunedì specie su Alpi, Adriatiche e Sud, ma comunque comprese nelle medie del periodo, e oltre i 20 gradi sulle pianure del Nord».

METEO PASQUETTA, PREVISIONI TEMPO LUNEDÌ 17 APRILE

Il sito Ilmeteo.it, intanto, prevede per lunedì 17 aprile sole dominante in tutte le regioni ma con un clima fresco (dopo una Pasqua con tempo instabile e rischio temporali al Centro-Sud e al Nordest). «Di certo al mare anche ventoso, in montagna temperature sotto i 16 gradi, soltanto al Nord si andrà, localmente sopra i 20 gradi». Informazioni più dettagliati arriveranno comunque a ridosso del fine settimana. «Nel corso dei prossimi giorni s- si spiega – apremo essere più precisi circa l’esatta evoluzione meteo, ma ancora una volta il mese di aprile si conferma assolutamente dinamico».

(Foto da archivio Ansa)