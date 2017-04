Come è nata la foto di Saffiyah Khan: la ragazza che sorride davanti all’odio anti Islam

Un sorriso tra le labbra, davanti a un militante dell’English Defence League, movimento di estrema destra anti islamista. Saffiyah Khan, inglese di origini bosniache e pakistane, è diventata famosa nel giro di poche ore grazie allo scatto di Joe Giddens. La ragazza si trovava a Birmingham l’otto aprile scorso durante una manifestazione dei nazionalisti inglesi.

guarda il video:

SAFFIYAH KHAN E LA DIFESA A SAIRA

Che stava facendo Saffiyah? La ragazza era intervenuta in difesa di una donna che stava urlando contro i manifestanti, Saira Zafar. Le due si sono incontrate per la prima volta dopo quell’evento. «Voglio solo dirle grazie mille, per aver fatto un passo in avanti, sostenendomi in quella situazione», ha detto Zafar. «Quello che ha fatto significa veramente molto. E insieme abbiamo sconfitto l’EDL, direi». Zafar ha raccontato al Guardian quei momenti: «Dicevano: ‘Tu non sei inglese,’ ‘Questo è un paese cristiano, non è il vostro paese,’ e ‘Torna da dove sei venuta’. Era allarmata e preoccupata per la mia sicurezza».

Khan ha detto che la polizia non stavano rispondendo, così lei è intervenuta: «Non avevo intenzione di lasciare che qualcuno continuasse ad esser aggressivo così, nei suoi confronti».

(screenshot da YT/The Guardian)