Morgan lascia Amici 16. Maria De Filippi: «Lo considero un mio fallimento» | VIDEO

«Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. E’ vero e lo considero un mio fallimento». Lo afferma Maria De Filippi in una lunga dichiarazione dove aggiunge: «Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato».

MORGAN LASCIA AMICI: LA SCENA DELL’ABBANDONO DELLO STUDIO

Il cantante ha avuto uno scontro duro nelle ultime puntate del programma. Ha lasciato lo studio, tra la bocciatura del pubblico. Dando dei bimbiminchia agli spettatori.

guarda il video:

«Dato lo stato dei fatti, e non volendo perdere una risorsa come Morgan, ho proposto – prosegue ancora De Filippi – ai ragazzi e a lui stesso, che la sua figura potesse rimanere a fare quello che spesso lui mi ha ricordato essere la miglior espressione di sé: fare musica e parlare di musica. Svincolando lui dagli obblighi degli schemi che invece purtroppo servono a far andare avanti la macchina organizzativa. E svincolando loro, i ragazzi, dalla regola che vuole che il coach decida in accordo con la produzione, i brani da assegnare, i brani da schierare e le scelte di chi, in caso di perdita di partita, debba affrontare il ballottaggio e poi magari anche l’abbandono del programma. Morgan non ha voluto incontrare né noi né ha voluto accettare l’invito a parlare lui direttamente con i ragazzi. Ha scelto di mandare un suo rappresentante con l’intento di spiegare ai ragazzi chi fosse davvero Morgan e quali qualità avesse da offrir loro. L’incontro tra il suo rappresentante e i ragazzi c’è stato e non ha sortito nessun cambio di visuale da parte loro. Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato».

«Morgan – conclude De Filippi – è e rimane una persona che ho stimato e che stimo per essere com’è. Tutti mi dicono che presto farà in modo che su di noi ricadano le più brutte nefandezze. Spero di no e laddove fosse, spero di continuare a rimanere salda nel mio pensiero su di lui».