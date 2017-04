Matera: uomo arrestato quattro volte in quattro giorni

Un 36enne di Metaponto, in provincia di Matera, in quattro giorni è stato arrestato quattro volte, prima per tentato furto aggravato e poi per evasione dagli arresti domiciliari. Ora si trova in carcere. L’uomo aveva diversi precedenti per sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

MATERA: EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO 4 VOLTE IN 4 OGGI

Il trentaseienne era stato arrestato a Matera il 7 aprile dai carabinieri, in flagranza di reato, mentre tentava di forzare lo sportello di un’auto nel parcheggio di piazza Matteotti. Sottoposto agli arresti domiciliati è evaso tre volte. La prima, due giorni dopo l’arresto, quando i carabinieri lo hanno trovato in un locale di Metaponto anziché a casa. La seconda, nella notte tra sabato e domenica; la terza, ieri pomeriggio, quando è stato notato di nuovo a Matera, con fare sospetto, nel parcheggio in piazza della Visitazione. Le volanti della Questura sono intervenute dopo una segnalazione al 113 e lo hanno rintracciato. Adesso si trova nella casa circondariale di Matera.

