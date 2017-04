Alba Parietti contro Selvaggia: «Se non ci fossero le polemiche, tu non esisteresti»

Ci risiamo. Scorre tantissimo affetto tra Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, e Alba Parietti, concorrente.

Lucarelli ha anticipato le repliche della showgirl, a fine esibizione: «Non capisco questa tua necessità di vivere in polemica per andare su Striscia la notizia. Io me lo sarei risparmiata, è un modo tuo di vedere le cose».

«Stai dicendo una fesseria», ha replicato Parietti. «Selvaggia, se non ci fossero le polemiche – ha aggiunto – tu non ci saresti». Il pubblico ha iniziato ad applaudire mettendosi contro la Lucarelli. Solo Milly Carlucci è riuscita a clamare le acqua invitando lo studio alla calma e far parlare la giurata.

Il video completo qui.

Successivamente Alba ha pubblicato uno status su Facebook: «Non sono sicura che la gente mi salvi e voti solo per affetto per me, ma in gran parte perché la Lucarelli sembra pagata per farmi assist e mi mettermi la palla sul piede per fare goal senza fatica ,massacrarla e per farmi fare bella figura. Grazie selvaggina».