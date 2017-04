Naike Rivelli contro Ilary Blasi: «Devi dire che mia madre non sarà al Gf Vip»

Naike Rivelli e Ornella Muti non parteciperanno alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. La smentita sulle indiscrezioni arriva dopo una serie di video roventi di Naike contro la conduttrice Ilary Blasi.

NAIKE RIVELLI CONTRO ILARY BLASI: «SULLE CAZZATE NON SI MARCIA»

In queste ultime ore Naike Rivelli ha pubblicato su Instagram ha pubblicato tre video contro la showgirl. Nel primo chiede alla conduttrice di smentire: «Perché non si marcia sulle cazzate, sei tu la conduttrice e tu la verità la sai». Nel secondo mostra alcune scene dei film in cui ha recitato sua madre. «Chiedo a Ilary Blasi di rendersi conto che marciare su falsa pubblicità infangando un nome così pulito e sacro come quello di Ornella Muti è una mancanza di rispetto della nostra Arte e della Nostra Storia. Sta SOLO A TE – SMENTIRE IMMEDIATAMENTE – anche tu… avrai un social no??? USALO PER DIRE LA VERITÀ CON QUELLE BELLE LABBRONE SEXY CHE HAI…».

Nel terzo e ultimo video Naike finge di esser andata da un chirurgo plastico per somigliare a Ilary. «Ve lo dico io che la Muti e la figlia non parteciperanno al Grande Fratello Vip», replica fingendosi, a suo modo, la moglie di Francesco Totti.

Per ora non arriva nessuna replica ufficiale da parte di Ilary Blasi e della redazione del Gf Vip.