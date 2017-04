Nella presentazione del G7 di Taormina la foto di un ragazzo con la coppola, il web non gradisce

«Caro Presidente Paolo Gentiloni ma davvero pubblicizzate il G7 di Taormina con questa foto con l’uomo con la coppola?». È uno dei tanti messaggi postati in rete nelle ultime ore, come segno di disappunto per la campagna con la quale il governo presenta il vertice internazionale che si terrà in Sicilia il 26 e 27 maggio prossimo.

Caro Presidente @PaoloGentiloni ma davvero pubblicizzate #G7 di #Taormina con questa foto con l’uomo con la coppola? pic.twitter.com/tscLVAYXuH — Elvira Terranova (@e_terranova) 11 aprile 2017

G7 TAORMINA, NELLA PRESENTAZIONE LA FOTO DI UN RAGAZZO CON LA COPPOLA

Nelle cartelle stampa destinate ai giornalisti stranieri per la presentazione dell’evento (oltre a quelle dedicate alle bellezze di Taormina) è spuntata la foto di un uomo con una coppola in testa, bretelle e sigaretta in bocca, mentre adocchia una bella ragazza con l’ombrellino di pizzo. L’immagine, che ricalca lo stereotipo del maschio italiano, è presente anche sull’app governativa destinata a chi si accredita al G7 e rapidamente finita sui social network. Le critiche non si sono fatte attendere. «Che c’entra con la cultura e con la storia della Sicilia?», si chiedono in tanti ad esempio su Twitter.

Una #coppola per fare capire agli stranieri che Taormina è in Sicilia dove si svolgerà il prossimo G7. Sicilia condannata dallo stereotipo pic.twitter.com/41rkS9A17T — Gianni Contino (@Areafranca) 11 aprile 2017

#G7 a #Taormina. In cartella stampa uomo con coppola. Disappunto.

Infatti manca lupara e schiere di morti per mafia. E vergognatevi. — Giannantonio (@agnostico43) 11 aprile 2017

(Foto via Twitter)