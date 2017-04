Gazzada, incidente ferroviario per fortuna senza conseguenze che ha provocato gravi disagi sulla linea Varese-Milano. Un camion che trasportava carni è rimasto fermo a un passaggio a livello sulla via per Morazzone. Il conducente è riuscito a uscire dal veicolo, rimasto fermo fino all’impatto con un treno passeggeri che percorreva quel tratto verso le 9 e 30. Il treno ha trascinato il camioncino per circa duecento metri, e si è arrestato quando è stata superata la stazione. Dalle prime informazioni raccolte dall’agenzia ANSA come dal noto sito Varesenews non risultano feriti. La motrice del treno è rimasta girata sulla linea ferroviaria. In queste ore sono in corso le operazioni per rimuovere il camion dalla stazione di Gazzada. L’incidente ha provocato significativi ritardi della circolazione su una linea piuttosto trafficata, visto che serve un’utenza molto ampia. Tra Varese e Milano vivono quasi 2 milioni di persone. L’incidente si è verificato a Gazzada-Schianno, cittadina di poche migliaia di abitanti collocata vicina a Varese, a solo una fermata dal capolinea.

Foto copertina: Facebook