San Bernardino, un anno e mezzo dopo. Sparatoria in una scuola elementare, la North Park Elementary, dove un uomo armato, con il volto coperto da una bandana, ha fatto irruzione seminando il panico e sparando a vista. Secondo fonti ufficiali della polizia, il bilancio sarebbe di due morti, con ogni probabilità una maestra e lo stesso assalitore.

In base alle prime ricostruzioni, sarebbe da escludere il terrorismo: la portavoce dell’istituto ha affermato che potrebbe trattarsi di una “lite domestica” sfociata in un omicidio-suicidio. La scuola è stata evacuata, le immagini dall’alto mostrano bambini che procedono spaventati in fila indiana e che vengono indirizzati verso il cortile dell’istituto e da lì nella vicina scuola superiore, la Cajon High School, in attesa dei propri genitori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30, ora locale (le 19.30 italiane). In un tweet, lo sceriffo della contea Jarrod Burguan dichiara che la situazione sarebbe sotto controllo, che i morti sono due persone adulte e che due bambini rimasti feriti sarebbero stati trasportati in ospedale.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there’s no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 aprile 2017

IL PRECEDENTE A SAN BERNARDINO

San Bernardino era già tristemente famosa per la strage del dicembre 2015. In quella circostanza, la coppia formata da Syed Rizwan Farook e Tashfeen Malik uccise 14 persone e ne ferì 24 in un centro per disabili. I due assalitori, poi, furono uccisi dopo un breve inseguimento dalla polizia.