Luciana Littizzetto prende in giro Ballando con le Stelle | VIDEO

Ahi ahi ahi. Lucianina colpisce ancora. Stavolta, come segnala il sito Bitchyf se la prende con il programma di Milly Carlucci.

Ieri sera Luciana Littizzetto ha analizzato il caso “Jolande al vento” a Ballando con le Stelle: “Fammi sistemare che non vorrei mi si vedesse la cosetta, qui non siamo mica a Ballando. Non so se avete notato ma a Ballando tutto è partito dalla Parietti che ha fatto una spaccata e stava per farci vedere l’origine del mondo in 3D e da lì è partito tutto, un big bang che ha fatto schiudere le Jolande anche a tutte le altre concorrenti e da allora è un continuo divarichio. Se tu accendi il sabato sera su Rai Uno vedi più Jolande che in un consultorio. Ci credo che è andato bene il programma sabato.”

Lucianina poi dà voce a noi amanti dei manzi:

“Per par condicio perché bisogna vedere sempre e solo la sala giochi delle femmine? Vogliamo vedere anche quella dei maschi. Io voglio vedere Martin Castrogiovanni che fa la spaccata e mostra le noci di cocco”.

Il prossimo sabato voglio Fabio senza pantaloni!