Stefano De Martino dimentica Belen: cancellato il tatuaggio sul braccio | FOTO

Stefano De Martino ha cancellato quasi del tutto il tatuaggio che raccontava della sua storia con Belen Rodriguez.

STEFANO DE MARTINO TATUAGGIO CON BELEN RIMOSSO POCO A POCO

Qualcuno lo avrà senz’altro notato. Nel corso della terza puntata di “Amici” andata in onda sabato sera, il ballerino si è presentato in studio. Il tatuaggio che aveva sul braccio e che ritraeva i due stretti in un abbracci è decisamente sbiadito.

Per gli amanti del gossip: anche Stefano si sta togliendo il tatuaggio fatto con Belen #amici16 pic.twitter.com/6wWtXEOuEu — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) 8 aprile 2017

Sempre negli scorsi mesi, durante una puntata del talent di Maria De Filippi, il ballerino stesso aveva svelato il tentativo di rimozione. Intanto Stefano ha festeggiato da poco il compleanno del figlio Santiago, avuto con la showgirl. I due, anche se non stanno più insieme, seguono con amore il loro bambino. “4 anni di te…Auguri amore mio, sei la mia vita. Papà ti ama tanto”, ha scritto il giovane papà sui social, condividendo una foto che lo ritrae accanto a Santiago appena nato.

