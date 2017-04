Carrie Fisher comparirà in Star Wars Episodio IX

Carrie Fisher tornerà a indossare i panni della leggendaria Principessa Leila in “Episodio IX”. Anche se l’attrice è scomparsa tre mesi fa a soli 60 anni, il fratello e la figlia hanno infatti autorizzato l’uso di filmati girati in precedenza da Disney e Lucasfilm per il nono capitolo di “Star Wars”, la cui uscita è prevista per il 2019.

CARRIE FISHER STAR WARS EPISODIO IX: L’ATTRICE COMPARE SENZA COMPUTER GRAPHIC

Carrie apparirà quindi sul maxischermo senza l’ausilio della computer graphic. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo.

Per ora, riguardo all’episodio 9 di Guerre Stellari la stesura della sceneggiatura si è appena conclusa. Il casting avrà inizio la prossima estate mentre l’uscita, attesa, del nuovo Guerre Stellari è previsto per il 24 maggio 2019. Intanto possiamo attendere Star Wars: Gli ultimi Jedi, che sarà a dicembre di quest’anno nei cinema.

(Credit Image: © Lucas Films/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)