F1, Gp Cina Giovinazzi distrugge la sua Sauber | VIDEO

F1, Gp Cina: Antonio Giovinazzi, pilota della Sauber, è uscito sul rettilineo del traguardo distruggendo la sua monoposto al quarto giro.

Per l’italiano la gara si è conclusa così, fortunatamente il pilota è uscito illeso dal mezzo. Giovinazzi si è schiantato quasi nello stesso punto dove ieri aveva sbattuto durante la prima sessione di qualifiche. Il pilota era stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il cambio a seguito dell’incidente di ieri.

FORMULA 1 GIOVINAZZI SFASCIA (ANCORA) LA SUA SAUBER

Ecco l’incidente di ieri, nello stesso punto di oggi: