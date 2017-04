ore 17.36 - Attentato Stoccolma: killer in fuga

Caccia all’uomo a Stoccolma: l’autista del camion sarebbe in fuga. A riportarlo Sky News citando proprie fonti della sicurezza. Secondo i media svedesi, il sospetto ricercato indossa una giacca verde e una felpa grigia

ore 17.08 - Attentato Stoccolma: nessun arresto

La polizia svedese ha dichiarato che nessuno è stato arrestato per l’attentato nel centro di Stoccolma. Lo riporta Sky news. Un’ora fa il premier svedese Stefan Lofven aveva, invece, parlato dell’arresto di una persona

ore 16.48 - Attentato Stoccolma polizia ordina evacuazione della stazione centrale

La polizia ha ordinato l’evacuazione della stazione centrale di Stoccolma. Lo riferisce l’agenzia svedese Tt News. «Esprimo la più ferma condanna e il cordoglio e la vicinanza dell’Italia allo Stato e al popolo svedese per il terribile attentato avvenuto poche ore fa a Stoccolma», ha dichiarato il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

ore 16.40 – Attentato Stoccolma camion ha ucciso almeno 3 persone. Otto feriti

Almeno tre persone sono rimaste uccise dal camion che ha travolto la folla nel centro di Stoccolma. Lo riferisce la polizia svedese citata dal Guardian precisando che ci sono anche otto feriti. Ecco le immagini del fermo di un sospettato

A suspect appears to have been apprehended in the Stockholm attack, TV images show. https://t.co/ZOYSNgEXIK #Sweden pic.twitter.com/JyjOoNVm5B — Steve Herman (@W7VOA) 7 aprile 2017

ore 16.33 - Attentato Stoccolma, parla un testimone. “Un boato, ho pensato a una bomba” Leander Nordling, 66 anni, racocnta agli inviati di Aftonbladet, gli attimi dell’attentato. Era in piedi presso il reparto profumeria a Åhléns quando improvvisamente sentì un forte scoppio. «Sembrava che fosse esplosa una bomba. Poi è iniziato ad arrivare del fumo attraverso l’ingresso principale. Leander Nordling è stato costretto, insieme ad altri clienti e personale, a rifugiarsi in un deposito all’interno del negozio. Successivamente l’edificio è stato evacuato. Lo spazio era già circondato da guardie che invitavano i clienti ad abbandonare immediatamente l’area.

ore 16.26 – Attentato Stoccolma: chiusa la metropolitana

La metropolitana di Stoccolma è stata chiusa a seguito dell’episodio del camion piombato sulla folla lungo la via pedonale Drottninggatan, nel centro della città. Tutti il traffico dei treni è stato sospeso. Le autorità si muovono oramai nella modalità di un paese sotto attentato terroristico.

ore 16.15 - Stoccolma fermato uomo ritenuto sospetto per attentato

La polizia ha fermato un uomo ritenuto sospettato per l’attentato. Chi guidava il camion, secondo testimoni, al momento dell’impatto indossava un passamontagna. Il camion risulterebbe rubato da una fabbrica di birre

ore 16.06 - Stoccolma per il premier non c’è dubbio: è attentato

Il premier svedese Stefan Lofven ha dichiarato che tutti gli elementi indicano che il camion che si è andato a schiantare contro un grande magazzino sia «un attacco terroristico».

ore 15.58 - Stoccolma per i servizi segreti svedesi è attentato

Per i servizi di sicurezza svedesi quello di Stoccolma, con almeno due morti, è un “attentato”. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, il camion che ha travolto la folla nel centro di Stoccolma sembra sia stato dirottato o rubato. Intanto il governo svedese ha convocato una riunione di emergenza.

Långa rader av Åhléns-anställda leda evakueras just nu på Vasagatan. De kramar varandra, gråter. — Staffan Lindberg (@staffanlindberg) 7 aprile 2017

Il primo ministro Stefan Löfven terrà presto una conferenza stampa in occasione dell’attacco

ore 15.52 – Stoccolma camion sulla folla: bilancio di due morti

Sono almeno due i morti a Stoccolma, dove un camion è piombato sulla folla in una strada commerciale del centro. Lo riferisce la polizia svedese, citata da Sky News. Le autorità hanno invitato gli abitanti a evitare di raggiungere il centro città.

ore 15.42 – Stoccolma, due autobombe nello stesso punto nel 2010

La zona in cui il camion ha falciato la folla nel pieno centro di Stoccolma è la stessa che l’11 dicembre 2010 fu teatro di un duplice attentato con autobomba, in quello che all’epoca fu il primo attentato suicida nei paesi scandinavi. Quel giorno due veicoli esplosero, di cui il primo alle 16.48 all’incrocio tra Olof Palme Street e Drottninggatan, il secondo alle 17.00 all’incrocio tra la stessa Drottninggatan e Bryggargatan.

#stockholm Il Camion in fiamme dopo la folle corsa nel centro di Stoccolma. Almeno 3 vittime secondo fonti. pic.twitter.com/jvhxgkvKY4 — Angelo Santoro (@AngeloSantoro) 7 aprile 2017

ore 15.38 – Stoccolma, il punto dell’impatto del camion

I fatti sarebbero avvenuti a Drottninggatan (sulla Queen Street). Dopo essere piombato in un centro commerciale il veicolo ha preso fuoco.

ore 15.36 – Stoccolma, camion piomba sulla folla. Centro blindato

Un giornalista svedese Ake Malm riferisce a Sky Tg24 parla di un centro blindato e di forze dell’ordine dotate di maschere a gas. Sembra che il camion abbia puntato a colpire più gente possibile entrando, dopo la folle corsa in strada, all’interno dei grandi magazzini.

ore 15.30 – Stoccolma, camion piomba sulla folla. Media locali riportano vittime

Ci sarebbero almeno tre morti a Stoccolma dopo che un camion ha investito la folla in una strada commerciale del centro. A riportarlo i media locali citati, tra gli altri, da Guardian e SkyNews. Non si hanno conferme ufficiali.

STOCCOLMA CAMION PIOMBA SULLA FOLLA IN CENTRO. CI SONO VITTIME

Panico in Svezia: a Stoccolma un camion è finito contro la folla in pieno centro. Ci sarebbero alcuni feriti. L’episodio è avvenuto in una delle principali strade commerciali della città, secondo quanto riferisce la polizia citata dai media locali. Qui il momento della fuga

guarda il video: