Come segnalare le fake news su Facebook (anche in Italia)

Ci siamo. Facebook oggi offre uno strumento per individuare le fake news in 14 paesi, inclusa l’Italia.

Basterà guardare il nostro newsfeed. All’interno del Centro Assistenza Facebook sarà presente un decalogo utile per individuare le bufale.

FACEBOOK FAKE NEWS: COME SI SEGNALA

Adam Mosseri, vice presidente e responsabile del News Feed, ha dato notizia della nuova funzionalità con un post nella newsroom.

«Sappiamo che le persone vogliono vedere su Facebook informazioni corrette e lo vogliamo anche noi. Le notizie false e le bufale sono pericolose per la nostra comunità e rendono il mondo meno informato. Abbiamo la responsabilità di frenarne la diffusione», ha spiegato.

Il lavoro è stato sviluppato con la First Draft, associazione non profit che si occupa di migliorare l’informazione online. Il lavoro del team si è incentrato su tre aspetti in particolare.